Grêmio e Atlético-MG empatam em 1 a 1 e perdem chance de se aproximarem da liderança

Hyoran abriu o placar para o Galo e Everton empatou o jogo no fim; equipes seguem vivas na briga pelo título

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Jogo terminou empatado e prejudicou as duas equipes na luta pelo título



O confronto entre a defesa menos vazada e o melhor ataque do Campeonato Brasileiro terminou empatado. Com um gol no fim de Everton, o Grêmio empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, em Porto Alegre nesta quarta-feira, 20, pela 31ª rodada, ampliando a sua invencibilidade na competição para 16 jogos. Hyoran abriu o placar, de pênalti, no primeiro tempo. A igualdade deixou o Grêmio, agora com 25 gols sofridos, na sexta posição, com 51 pontos. Já o Atlético-MG chegou aos 54 pontos, em terceiro lugar, agora com 52 gols marcados. E o resultado foi ruim para ambos os times na perseguição a São Paulo e Internacional na briga pelo título nacional. O Atlético-MG volta a jogar no sábado, quando visitará o Vasco, em São Januário, às 21 horas. Já o Grêmio vai atuar no dia seguinte, no clássico contra o Internacional, no Beira-Rio, às 16h.

O Grêmio, nesta quarta, repetiu o roteiro da última sexta-feira, quando foi dominado pelo Palmeiras no primeiro tempo em São Paulo, mas conseguiu o empate no fim. Dessa vez, muito em função das substituições, pois o gol foi marcado por um reserva – Everton – e construído por outro – Ferreira, sua peça mais perigosa na segunda etapa. Além disso, Maicon ajudou na construção dos lances em um time que vinha esbarrando na marcação atleticana. Mas a surpresa da escalação, Thaciano, teve atuação ruim e ainda cometeu pênalti em Guilherme Arana e convertido por Hyoran, que marcou pelo quarto jogo consecutivo para o Atlético-MG. O time visitante teve o controle de boa parte do duelo ao adotar uma formação com três zagueiros. Assim, marcou bem o adversário e construiu boas jogadas. Mas deixou a vantagem escapar no fim.

*Com informações do Estadão Conteúdo