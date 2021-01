Manchester City vence Aston Villa e é o novo líder do Campeonato Inglês

Ponta da tabela está embolada com City e Leicester empatados com 38 pontos e Manchester United em 3º com 37 pontos

Reprodução Gundogan marcou o segundo gol na vitória do City sobre o Aston Villa



O Manchester City chegou ao topo da tabela do Campeonato Inglês. Após vencer a partida atrasada desta quarta-feira, 20, contra o Aston Villa (gols de Bernardo Silva e Gundogan) por 2 a 0, a equipe de Pep Guardiola assume a liderança da competição, empatando em pontos com o Leicester City, mas ultrapassando no saldo de gols (18 a 10). Em uma temporada tão aberta e disputada como a 2020/21, os Citizens aproveitaram os tropeços recentes de Manchester United e Liverpool (4º e 5º lugares, respectivamente) e para dar uma guinada na tabela. Nas últimas cinco partidas foram cinco vitórias tendo ainda uma partida a menos. O próximo compromisso do City no Campeonato é no dia 26 de janeiro, contra o West Bromwich.

No meio do caminho a equipe azul de Manchester enfrenta o modesto Cheltenham Town, da quarta divisão, pela Copa da Inglaterra, no próximo sábado, 23, às 14h30 (horário de Brasília). Além de brigar pelo título nacional, o City também se mantém vivo na Liga dos Campeões. No dia 24 de fevereiro, a equipe vai até a Alemanha para enfrentar o Borussia Monchengladbach no jogo de ida das oitavas de final. A partida de volta acontece em 16 de março no Etihad Stadium.