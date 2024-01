Grêmio encerra contrato com Luan e mais quatro jogadores

Tricolor, por outro lado, já anunciou duas contratações para a temporada 2024

O Grêmio comunicou oficialmente o término do contrato do atacante Luan com o clube, juntamente com outros quatro jogadores: o zagueiro Bruno Alves, o meia Gustavinho, além de Juan Iturbe e Luis Suárez. A volta de Luan ao Imortal, após passagens conturbadas por Santos e Corinthians, foi uma aposta do técnico Renato Gaúcho, porém o jogador teve poucas oportunidades durante a temporada. Com isso, o jogador encerra sua passagem pelo Tricolor com apenas cinco jogos disputados. Agora, aos 30 anos, ele está livre para assinar com qualquer outro clube ou até mesmo considerar a aposentadoria. Durante sua trajetória no time de Porto Alegre, Luan disputou um total de 245 jogos, marcando 63 gols e dando 41 assistências. Além disso, conquistou dois campeonatos gaúchos (2018 e 2019), uma Copa do Brasil (2016), uma Libertadores (2017), uma Recopa Sul-Americana (2018) e uma Recopa Gaúcha (2019). O jogador também teve participação importante na seleção brasileira, contribuindo para a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016. Até o momento, o Grêmio anunciou apenas duas contratações para a temporada de 2024: o volante Dodi e o atacante Soteldo, ambos vindos do Santos. A estreia da equipe no Campeonato Gaúcho está marcada para o dia 21 de janeiro, contra o Caxias, fora de casa.