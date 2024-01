São Paulo confirma a venda de Lucas Beraldo ao PSG por valor recorde; confira

Jovem de 20 anos se transformou na transferência mais cara de um zagueiro do futebol brasileiro

Reprodução/Instagram/@lberaldo_ Lucas Beraldo foi vendido pelo São Paulo ao PSG



O São Paulo oficializou nesta segunda-feira, 1º, a venda do defensor Lucas Beraldo ao Paris Saint-Germain. Negociado por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões), o jovem de 20 anos se transformou na transferência mais cara de um zagueiro do futebol brasileiro. Em nota, o Tricolor agradeceu os serviços prestados do atleta, campeão da Copa do Brasil 2023 e que atuou em 52 jogos com a camisa são-paulina. Já o jovem de 20 anos demonstrou gratidão perante ao clube e torcedores. “Gratidão, essa é a palavra certa para este momento. Quero agradecer todo mundo que me ajudou durante a minha história no São Paulo. E, quem sabe um dia, terei a oportunidade de vestir essa camisa maravilhosa novamente. Mesmo de longe, estarei sempre na torcida”. Já o PSG informou que o novo reforço assinou contrato de cinco anos, válido até 2028.