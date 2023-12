Quem foi o craque do futebol brasileiro em 2023: Cano, Endrick, Paulinho ou Suárez? Vote na enquete

Site da Jovem Pan selecionou quatro nomes para disputar o prêmio de melhor da temporada

A temporada do futebol 2023 foi oficialmente encerrada nesta sexta-feira, 22, com a decisão do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City. Apesar de não ter ficado com a taça, o Tricolor foi um dos protagonistas do ano, com a conquista da Libertadores da América. Além do time das Laranjeiras, os paulistas Palmeiras e São Paulo também se destacaram com os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, respectivamente. Mas, individualmente, quem foi o grande destaque? Abaixo, o site da Jovem Pan selecionou quatro nomes para você escolher o craque do ano. Artilheiro do futebol nacional, o argentino Germán Cano, do Fluminense, não poderia ficar de fora. O mesmo vale para o atacante Paulinho, do Atlético-MG, goleador do Brasileirão. Eleito o principal atleta do torneio nacional, Luís Suárez, do Grêmio, está na lista. Por fim, o jovem Endrick, herói da arrancada palmeirense, também foi lembrado. Veja as estatísticas dos quatro concorrentes e vote abaixo.]

Germán Cano (Fluminense) – 59 jogos, com 40 gols e três assistências

Endrick (Palmeiras) – 53 jogos, com 14 gols e uma assistência

Paulinho (Atlético-MG) – 61 jogos, com 31 gols e oito assistências

Suárez (Grêmio) – 53 jogos, com 26 gols e 17 assistências

Quem foi o craque do futebol brasileiro em 2023?

