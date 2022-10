Grêmio faz 3 a 0 no Náutico e garante volta à Série A do Campeonato Brasileiro

Gaúchos chegaram aos 61 pontos e garantiram o acesso matematicamente; Náutico já está rebaixado

GABRIEL LEITE/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Grêmio ainda tem duas rodadas da Série B para enfrentar antes do fim do ano



O Grêmio está de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 23, a equipe gaúcha venceu o Náutico por 3 a 0, na Série B, e garantiu matematicamente o acesso à Série A batendo os 61 pontos e chegando na segunda colocação. Faltam duas rodadas para o fim do torneio e a campanha gremista conta com 16 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Tiveram momentos de tensão, mas outros de alegria (como neste domingo). Dentro de campo Bitello foi o destaque abrindo o placar aos 26 minutos e marcando o terceiro aos 32 do segundo tempo. Ainda aos 17, Lucas Leiva fez o segundo. O Náutico ainda teve Geuvânio expulso aos 7 do segundo tempo. A equipe pernambucana já está rebaixada para a Série C. No Twitter oficial, o Grêmio comemorou o acesso. “Foi desafiador, doloroso e angustiante em alguns momentos, mas uma coisa sempre soubemos, estaríamos juntos nesta luta”. Ainda para cumprir tabela, o Grêmio enfrenta o Tombense e o Brusque. O Náutico pega a Chapecoense e a Ponte Preta.