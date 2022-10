Reinaldo faz dois e São Paulo vence o Juventude por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro

Tricolor sobe para a 8ª colocação, próximo do objetivo de conquistar uma vaga na Libertadores

LUIZ ERBES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Reinaldo marcou os dois gols para o Tricolor na vitória contra o Juventude



O lateral Reinaldo foi o nome do São Paulo no jogo contra o Juventude neste domingo, 23, pelo Campeonato Brasileiro. Aos 36 minutos, ele abriu o placar de cabeça. Não demorou muito e Capixaba empatou para os donos da casa chutando cruzado. Mas aos 11 do segundo tempo, Reinaldo aproveitou um rebote e chutou forte. A bola desviou em Paulo e morreu no fundo da rede, recolocando o Tricolor em vantagem. O Juventude ainda tentou, mas o Tricolor teve mais domínio na partida e ficou no 2 a 1. O resultado deixa o Tricolor em 8º na tabela, na zona de classificação para a Sul-Americana do próximo ano. O Juventude é o lanterna do campeonato e pode ser rebaixado ainda neste domingo se o Cuiabá vencer o Goiás. Na próxima rodada, o Tricolor joga contra o Atlético-GO e o Juventude enfrenta o Atlético-MG.