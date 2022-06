Grêmio oficializa retorno de Lucas Leiva retorno até o fim de 2023

Fundamental no título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2005, o jogador de 35 anos terá o mesmo objetivo em sua segunda passagem pelo Tricolor gaúcho

Divulgação/Grêmio Lucas Leiva está de volta ao Grêmio



O Grêmio oficializou na manhã desta segunda-feira, 27, a contratação do meio-campista Lucas Leiva. Revelado na base do clube, o volante ao Tricolor com vínculo válido até o final de 2023. Fundamental no título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2005, quando participou também da “Batalha dos Aflitos”, o jogador de 35 anos terá o mesmo objetivo em sua segunda passagem pelo time do Porto Alegre. Bicampeão do Estadual com a equipe gremista (2006 e 2007), Lucas Leiva vestiu as cores do Liverpool por dez temporadas. Já nos últimos cinco anos, o atleta representou a Lazio, da Itália. Pela seleção brasileira principal, ele jogou 22 vezes, sendo a última vez em 2013.