Luan completa quatro meses sem jogar e tem futuro incerto no Corinthians 

A última partida do jogador pelo Alvinegro paulista aconteceu em 19 de fevereiro, no empate com o Botafogo de Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Paulistão

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luan não entra em campo desde fevereiro



O meia-atacante Luan está completando quatro meses sem entrar em campo neste domingo, 19, mesmo dia em que o Corinthians enfrenta o Goiás, a partir das 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena – o confronto é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. A última partida do jogador pelo Alvinegro paulista aconteceu em 19 de fevereiro, no empate em 1 a 1 com o Botafogo de Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Paulistão. Desde então, o camisa 7 passou a ficar no banco de reservas ou sequer ser relacionado para os jogos do Timão. Desta forma, o atleta que chegou do Grêmio com status de “Rei da América” tem futuro incerto no Parque São Jorge.

Dirigente de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade foi sincero ao dizer, em entrevista coletiva concedida no dia 10 de junho, que a diretoria corintiana pode se desfazer de Luan na próxima janela de transferências, que abre no dia 18 de julho. “É algo que nos preocupa bastante também. Ele foi eleito o melhor atleta das Américas, sabemos do potencial dele, mas também não sabemos o que está acontecendo. O Luan foi convocado para alguns jogos e, na véspera ou no dia, se colocou fora porque estava sentindo incômodos e dores. É uma situação delicada. O Corinthians tem contrato com o atleta, não é tão simples fazer a rescisão. O que estamos tentando fazer é, nessa próxima janela agora, conversar. Temos clubes interessados. Podemos conversar com o Luan e ver a necessidade dele, se ele não consegue jogar, tentar jogar em outro lugar”, reconheceu.

Durante o período de ausência, Luan vem se mostrando discreto, escapando de entrevistas e ficando longe das redes sociais. Contratado pelo Corinthians em 2020, o meia-atacante soma 78 jogos pelo clube, sendo apenas três nesta temporada. Ao todo, o atleta de 29 anos contribuiu com apenas nove gols e cinco assistências, acumulando várias polêmicas neste período. Apesar disso, em entrevista recente ao Grupo Jovem Pan, o ex-presidente corintiano Andrés Sanchez, responsável por levar o jogador ao clube, disse que ele não foi sua pior contratação.