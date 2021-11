Grêmio perde para o Bahia por 3 a 1 e pode cair para a Série B já na próxima rodada

Com resultado, a equipe gaúcha ficou estacionada nos 36 pontos, ocupando a 18ª posição na tabela; o time de Guto Ferreira, por sua vez, saiu do Z4

SAN JR/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Mandantes dominaram o jogo e afundaram a equipe gaúcha



Em um duelo de equipes brigando para não cair, o Bahia recebeu o Grêmio em partida disputada na noite desta sexta-feira, 26, e válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado alegrou os torcedores que estavam no estádio, uma vez que o Bahia dominou o jogo e conseguiu uma vitória pelo placar de 3 a 1. Os donos da casa abriram 2 a 0 com gols de Matheus Bahia e Raí Nascimento, e chegou a ver o Grêmio descontando com gol de Thiago Santos. Entretanto, no fim da partida, o time de Guto Ferreira fechou o placar com tento de Daniel, que marcou logo após entrar em campo. Com o resultado, o Bahia empatou em número de pontos com o Juventude, 40, mas saiu da Zona de Rebaixamento momentaneamente. Por outro lado, o Grêmio afundou nos 36 pontos, ocupando a 18ª posição, podendo ser rebaixado já na próxima rodada. Jogando a partida decisiva, a equipe gaúcha enfrentará o Corinthians fora de casa enquanto o Bahia receberá o Fluminense.