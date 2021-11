17 brasileiros são barrados de entrar no Uruguai para acompanhar final da Libertadores

Segundo comunicado emitido pelo Ministério do Interior, da última segunda-feira, até o meio-dia desta sexta-feira, 15.013 brasileiros entraram no país

JOSE LUCENA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Flamengo se despedindo do time antes da final da Libertadores



O Ministério do Interior do Uruguai informou nesta sexta-feira, 26, que recusou a entrada de 17 brasileiros que pretendiam entrar no país para acompanhar a final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo. A pasta divulgou a informação através no Twitter, indicando que o balanço se refere até às 10h (hora local e de Brasília) de hoje. De acordo com o Ministério do Interior, 16 destas pessoas não contavam com a documentação necessária ou estavam proibidos de entrar no Uruguai. Já a 17ª figurava na “lista de impedidos de ingressar em espetáculos esportivos”, segundo a postagem feita pela pasta.

Segundo comunicado emitido pelo Ministério do Interior, da última segunda-feira, até o meio-dia desta sexta-feira, 15.013 brasileiros entraram no Uruguai, conforme indicam dados da Diretoria Nacional de Migração. Destes, 5.040 chegaram através do Aeroporto Internacional de Carrasco, nos arredores de Montevidéu. Já pelas passagens fronteiriças de Chuy, no sudeste do país, e Río Branco, no leste, acessaram 4.265 e 3.372 brasileiros, respectivamente. O duelo entre Palmeiras e Flamengo, pela decisão do título da Copa Libertadores, será definido neste sábado, a partir de 17h (hora local e de Brasília).

*Com informações da EFE