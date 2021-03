Grêmio renova contrato de Renato Gaúcho por mais uma temporada

Desta forma, o ídolo da torcida gremista se mantém como o treinador mais longevo do país, chegando ao seu sexto ano à frente do Tricolor

Reprodução/Grêmio Renato Gaúcho ao lado de Romildo Bolzán, presidente do Grêmio



O Grêmio anunciou na tarde desta sexta-feira, 5, que prorrogou o contrato de Renato Gaúcho por mais uma temporada, ou seja, até o final de 2021. Desta forma, o ídolo da torcida gremista se mantém como o treinador mais longevo do país, chegando ao seu sexto ano à frente do Tricolor. Para celebrar a renovação, o técnico tentará conquistar a Copa do Brasil no próximo domingo, diante do Palmeiras, no Allianz Parque – na primeira partida, o Alviverde paulista venceu por 1 a 0, em Porto Alegre.

Ao lado do presidente Romildo Bolzán Junior, Renato Gaúcho confirmou que fará parte da renovação do clube, baseada em três pilares: manutenção da estabilidade econômica, formação de jogadores e a condição de competitividade do Grêmio. “Obrigado, presidente. Agradeço a todos. Agora, é dar sequência ao nosso projeto e, principalmente, trabalhar bastante com os guris. É fundamental o trabalho que a gente tem feito com a base para buscar mais títulos, que é o nosso objetivo”, disse o técnico, que comandou o Grêmio em 407 partidas e conquistou sete torneios: Libertadores 2017, Recopa Sul-Americana 2018, Copa do Brasil 2016, três campeonatos estaduais e Recopa Gaúcha.