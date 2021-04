Grêmio rescinde com Vanderlei e deixa Everton e Victor Ferraz fora de lista do Campeonato Gaúcho

Rafinha e Thiago Santos, que foram recém contratados pelos gaúchos, são as novidades na lista e já estão regularizados no BID

Lucas Uebel / Grêmio FBPA Vanderlei chegou ao clube em 2020 e disputou 59 jogos pela equipe



O Grêmio confirmou a rescisão de contrato com o goleiro Vanderlei. A informação foi divulgada pelo clube do Rio Grande do Sul na noite desta quinta-feira, 1º, através das redes sociais. Em comunicado, o clube agradeceu ao atleta pelo tempo no clube, mas não detalhou as razões para a rescisão. Contratado em 2020, Vanderlei disputou 59 partidas pelo tricolor gaúcho, sendo 58 deles em 2020 e apenas um neste ano. Além disso, o Grêmio divulgou a lista de inscritos para o restante do Campeonato Gaúcho sem alguns nomes de peso, como Everton, David Braz e Victor Ferraz. Rafinha e Thiago Santos, que foram recém contratados pelos gaúchos, são as novidades na lista, sendo que ambos já foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Confira a lista inteira: