Grêmio se manifesta após meia ser flagrado em festa e sem máscara antes de Gre-Nal

Confira o que o Tricolor Gaúcho falou sobre a confraternização de Jean Pyerre com alguns amigos que gerou polêmica entre os torcedores

Reprodução/Grêmio Jean Pyerre é meio-campista do Grêmio



O Grêmio emitiu uma nota na tarde desta sexta-feira, 22, para se manifestar sobre um vídeo onde o meio-campista Jean Pyerre aparece em uma confraternização, sem o uso de máscara contra a Covid-19, dois dias antes da partida contra o Internacional, no Beira-Rio. No comunicado, o Tricolor Gaúcho condenou a ação do atleta, mas informou que ele estava em sua folga e que já foi contaminado pelo novo coronavírus – vale lembrar que a reinfecção já foi comprovada pelos infectologistas.

“O Grêmio informa que tomou conhecimento dos vídeos relacionados ao atleta Jean Pyerre, gravados no início da noite de ontem e informa que: o atleta estava em seu momento de folga em um aniversário privado, após conclusão das atividades profissionais; o Clube já conversou com o atleta sobre o tema e considera o assunto superado. O Clube lamenta o fato em razão do contexto atual, aglomeração e a não utilização da máscara, mesmo que Jean Pyerre seja IgG positivo”, comentou.

O vídeo de Jean Pyerre conversando com alguns amigos, sem máscara, durante uma apresentação musical não foi muito bem compreendido por vários torcedores do Grêmio, que usaram as redes sociais para mostrar indignação. Uma parcela menor, porém, minimizou o caso do jogador, titular absoluto da equipe treinada por Renato Gaúcho.

Internacional e Grêmio se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, 24, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado é o líder da competição com 59 pontos e tenta se manter na ponta, enquanto o Tricolor é o sexto colocado com 51 pontos, mas com uma partida a menos.