Mauro Beting vê Flamengo forte na briga pelo Brasileirão: ‘Está melhor que o São Paulo’

O comentarista do Grupo Jovem Pan exaltou o desempenho do Rubro-Negro carioca na vitória sobre o Palmeiras

Mauro Beting gostou da apresentação do Flamengo contra o Palmeiras



O Flamengo mostrou um bom futebol, bateu o Palmeiras por 2 a 0 na noite da última quinta-feira, 21, e voltou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro foi aos 55 pontos, ficando a quatro do líder Internacional, mas tendo uma partida a menos que o rival gaúcho. Ao longo do programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting exaltou a exibição da equipe comandada por Rogério Ceni e a colocou como uma forte candidata ao título.

“O Flamengo precisava, em todos os sentidos, fazer o que não vinha fazendo. Jogou muito bem no primeiro tempo, segurando um pouco mais no segundo tempo. O Palmeiras perdeu para um time que foi melhor em Brasília e que tem potencial para ganhar o Campeonato Brasileiro matematicamente e animicamente. Engatou duas vitórias com ideias de jogo interessantes. Willian Arão na zaga, Diego no meio-campo ao lado do Gerson e o time criando boas chances. Voltou à luta! Antes, eu achava que a briga estava mais polarizada entre Internacional e Atlético-MG. Agora, já acho que o Flamengo está nessa luta, até à frente do São Paulo porque está melhor. Com o resultado de ontem, volta bem ao Brasileiro”, disse Mauro Beting nesta sexta-feira, 22.

Logo após a partida, Rogério Ceni destacou a evolução do Flamengo e também demonstrou empolgação com a possibilidade de vencer o segundo Brasileirão seguido. “Sempre estamos num processo de evolução, de construir algo mais sólido a cada jogo. Somando os dois tempos (contra o Palmeiras), o time brigou. Além do talento. Não lembro quando o time começou com seis jogadores altamente técnicos. Foi um prêmio pela ousadia. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite”, afirmou o treinador rubro-negro. “Temos tudo para lutar pelo octacampeonato”.

A próxima partida do Rubro-Negro carioca está marcada para começar às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, 24, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 32ª rodada. Na semana que vem, o Flamengo fará a sua partida atrasada contra o Grêmio, também fora de casa, em Porto Alegre, na arena rival.

Assista ao debate abaixo: