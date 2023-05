Grêmio vence Internacional por 3 a 1 e mantém tabu de 16 anos sem perder em casa 

Vitória gremista aliviou a pressão para cima de Renato Gaúcho, mas deixou a situação mais tensa para Mano Menezes, técnico da equipe colorada

Suárez do Grêmio comemora gol de Bietello durante a partida entre Grêmio x Interncional realizada na tarde deste domingo no Estádio Arena do Grêmio, zona norte de Porto Alegre (RS) válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023



O Grêmio venceu o Internacional neste domingo, 21, por 3 a 1, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e manteve o tabu de 16 anos e 15 jogos sem perder para o rival em casa – foram sete vitorias e oito empates. Com o resultado desta noite o tricolor voltou a vencer na competição e, atualmente, ocupa a décima posição contra sete do Inter, que conheceu a sua quarta derrota consecutiva e está em 14º lugar. No campo, teve show do uruguaio Luis Suárez, que abriu o placar para a equipe gremista logo aos sete minutos do primeiro tempo. Ele foi o grande nome do começo da partida primeiro tempo. O Grêmio levou 2 a 0 para o intervalo nas divididas. No segundo tempo o jogo ficou mais equilibrado, mas aos sete minutos, Kannemann fez falta dura em Pedro Henrique e acabou expulso. Com um jogador a mais, Mano Menezes abriu mão de Rodrigo Moledo e colocou Wanderson, mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Aos 19 minutos, em uma aula de contra-ataque, Luis Suárez tabelou com Reinaldo e deu um lançamento espetacular para Bitello. O meia dominou, fintou o defensor e jogou mais uma bola na gaveta de Keiller, ampliando a vantagem do Grêmio. Com o resultado, o tricolor ficou mais diminuiu a ofensividade, o que fez com que o internacional encontrasse um gol e diminuísse a vantagem do rival, mas não o suficiente. A vitória gremista aliviou a pressão para cima de Renato Gaúcho. Por outro lado, Mano Menezes que já tinha uma situação tensa, viu o cenário piorar. Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Athletico no sábado, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). No domingo, às 16h, o Inter recebe o Bahia, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).