Palmeiras perde para o Fortaleza por 1 a 0, mas avança às quartas de final da Copa do Brasil

Verdão venceu na ida por 3 a 0 e, com o agregado de 3 a 1, avançou de fase

ANDRÉ GORKI/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lucero marcou o único gol da partida na Arena Castelão, mas não conseguiu evitar eliminação



Após vencer por 3 a 0 na ida, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza, na Arena Castelão, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil e perdeu por 1 a 0 (3 a 1 no agregado). Mesmo com a derrota, o alviverde avançou às quartas de final do torneio em que busca seu quinto título. Precisando do resultado, o Leão do Pici foi mais ofensivo e dominou as ações da partida. No primeiro tempo não teve muita criação, mas depois do intervalo, aos 28 minutos, Lucero aproveitou um “rebote” da trave e abriu o marcador. A equipe da casa se manteve em cima, mas não conseguiu reverter o placar e a vaga ficou com o alviverde. Durante a partida o Palmeiras também não produziu muito. As oitavas de final seguem com as definições das vagas até esta quinta-feira.