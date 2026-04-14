Grêmio x Riestra: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Grêmio e Riestra se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h, na Arena do Grêmio; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

WILLIAN ABI/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carlos Vinícius, do Grêmio



Grêmio e Riestra se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h, na Arena do Grêmio, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O confronto acontece pela segunda rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Grêmio chega para a partida ocupando a última colocação do Grupo F, com nenhum ponto somado. Perdeu na estreia para o Torque, atual primeiro colocado. Já o Riestra aparece em segundo lugar, soma 1 ponto e busca sua primeira vitória na competição.

Onde assistir Grêmio x Riestra ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+.

O confronto é importante para a sequência dos times na competição, já que ambas as equipes brigam pela primeira posição do Grupo F.