Grupo do Brasil na Copa do Mundo feminina é definido; confira

Panamá venceu o Paraguai por 1 a 0 e se classificou para o seu primeiro Mundial na história

Seleção panamenha disputará sua primeira Copa do Mundo feminina



Quatro meses depois do sorteio da fase de grupos, todas as vagas para a Copa do Mundo feminina foram definidas. Nesta quarta-feira, 23, o grupo do Brasil foi definido com a vitória do Panamá contra o Paraguai por 1 a 0, e agora o Grupo F tem Brasil, França, Jamaica e Panamá. A seleção jogará todas as partidas da fase de grupos na Austrália e estreia em 24 de julho, contra o Panamá. No dia 29, é a vez da França e no dia 2 de agosto joga contra a Jamaica. Essa é a primeira vez que o Panamá disputará o Mundial feminino, assim como outras sete nações: Portugal, Haiti, Irlanda, Vietnã, Zâmbia, Filipinas e Marrocos. A oitava edição do Mundial será disputada na Austrália/Nova Zelândia entre os dias 20 de julho até 20 de agosto, com 32 equipes.