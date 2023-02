Palmeiras vence o Red Bull Bragantino e segue invicto no Campeonato Paulista

Verdão chega a dez jogos sem perder na temporada; Rony e Breno Lopes marcaram os gols da vitória

LEONARDO SGUACABIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rony marcou o primeiro gol da vitória alviverde ainda no primeiro tempo



Atual campeão, o Palmeiras segue fazendo bonito no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, 22, em jogo atrasado da 10ª rodada, a equipe alviverde venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Allianz Parque. O único gol da partida foi marcado por Rony, aos 12 minutos, depois de cobrança de escanteio. No segundo tempo, o rendimento do time caiu e apareceu Weverton para garantir a sétima vitória em dez jogos. O RB Bragantino deu canseira, mas não conseguiu empatar. Nos acréscimos, Breno Lopes ampliou. O Palmeiras ainda não perdeu nesse campeonato, são sete vitórias e três empates, contabilizando 24 pontos e a melhor campanha. O time volta a campo no domingo, dia 26, às 18h30 contra a Ferroviária e fecha a primeira fase contra o Guarani no dia 5, às 16h. O adversário na próxima fase deve ser o São Bernardo, que tem 23 pontos e é segundo colocado do Grupo D.