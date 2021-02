Guia do Paulistão 2021: Times, destaques, jogos e tudo o que você precisa saber

Um dos estaduais mais competitivos do país começa com 16 equipes lutando pelo troféu; Palmeiras é o favorito, mas Bragantino, Corinthians, Santos e São Paulo querem impedir o bicampeonato alviverde

Reprodução Dezesseis equipes disputam o título do Campeonato Paulista de 2021



A temporada de 2020 mal acabou e o Campeonato Paulista 2021 já teve seu pontapé inicial. No sábado, 27, o Estadual mais acirrado do país começou com as partidas São Bento x Mirassol e Novorizontino x Ponte Preta. Neste domingo, 28, Corinthians, São Paulo e Santos entram em campo (veja a tabela abaixo). Para que você não perca nenhum detalhe sobre a nova edição, a Jovem Pan preparou um Guia com todos os times, grupos, destaques de cada equipe e como cada um chega para a disputa do torneio. Ainda em meio à pandemia de Covid-19, o campeonato já teve mudanças antes do início. Por causa de restrições impostas pelo governo do Estado, os horários das partidas até a quarta rodada precisaram ser alterados para acabar antes das 23h.

A 120ª edição do Paulistão seguirá o protocolo de saúde contra a Covid-19 imposto pela CBF, com testes PCR antes dos jogos e sem a presença de torcedores na arquibancada. Ao todo são 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro times cada um. A classificação para a fase de mata-mata será disputada em 12 rodadas. Como em edições anteriores, os clubes do mesmo grupo não se enfrentam. Os oito melhores (dois de cada grupo) avançam de fase e os dois piores (na classificação geral) caem para a Série A-2. As quartas e semifinais serão definidas em jogo único, e a final terá jogos de ida e volta. Será usado VAR em todos os confrontos da competição.

Confira abaixo as informações dos 16 times que disputam o Campeonato Paulista de 2021:

GRUPO A

BOTAFOGO-SP

Títulos: Nenhum.

Melhor campanha: Vice-campeão (2001).

Paulistão inesquecível: Com Sócrates, Zé Mário e Geraldão, time fez bonito no campeonato de 1977 e conquistou a Taça Cidade de São Paulo (o primeiro turno do torneio).

Como chega: A equipe anunciou uma barca de contratações para o Estadual. Entre os recém-chegados estão Caio (goleiro), Matheus Santos (zagueiro), Rodrigo Ferreira (lateral-direito), Luan (volante), Emerson (meio-campista), Vinicius Kiss (meio-campista), Denílson (atacante), Kaio Magno (atacante) e Rafael Marques (atacante).

Destaque: O meia Emerson é o nome mais promissor. Ele se destacou no São Caetano, na Série A2, de 2020 e tem um currículo respeitável, com passagens por Ferroviária, Grêmio, Coritiba, Santa Cruz, Mogi Mirim, Passo Fundo, Tricordiano, Aimoré e Operário-MS.

CORINTHIANS

Títulos: 30.

Melhor campanha: Campeão (1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018 e 2019).

Paulistão inesquecível: O bicampeonato de 1982/1983, com o elenco da Democracia Corinthiana, revolucionou o futebol dentro e fora das quatro linhas.

Como chega: A equipe começa o campeonato investindo na base e tentando uma reformulação do seu elenco. Depois de perder o título de 2019 para o rival Palmeiras, ainda é uma incógnita como será o desempenho alvinegro no torneio estadual. Mas a tradição e alguns bons jogadores como Cássio, Jemerson e Cazares podem levar o Timão longe.

Destaque: Mesmo contestado nos últimos meses, Cássio é o jogador mais seguro e experiente da equipe. Apesar de algumas falhas, ainda é quem apresenta mais regularidade e pode decidir em momentos importantes.

INTER DE LIMEIRA

Títulos: 1.

Melhor campanha: Campeão (1986).

Campanha inesquecível: O título em cima do Palmeiras, em pleno Morumbi, com gols de Kita e Tato.

Como chega: A equipe trouxe alguns reforços como Igor Henrique (volante), que foi campeão da Série D, Léo Silva (zagueiro) e Rafael Santos (lateral-esquerdo), além do centroavante Roger, ex-jogador de Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, entre outros. O técnico Thiago Carpini ainda espera mais três reforços para o início do Paulistão.

Destaque: Artilheiro do Campeonato Paulista de 2016, o experiente Roger, de 36 anos, já anunciou que esta é sua última temporada. Ele espera deixar boa impressão antes de pendurar as chuteiras.

SANTO ANDRÉ

Títulos: Nenhum.

Melhor campanha: Vice-campeão (2010).

Paulistão inesquecível: A equipe vice-campeã de 2010 vendeu caro o título para o Santos de Neymar. Bruno César e Branquinho eram as estrelas do Ramalhão.

Como chega: Antes da pandemia, o Santo André era o dono da melhor campanha do Paulista 2020 e empolgava, mas, após a paralisação, perdeu muitos jogadores e ficou sem estádio. Apesar do bom desempenho recente, nessa temporada o objetivo principal é escapar do rebaixamento. Para isso, conta com a chegada do atacante Tiago Marques, vindo da Ferroviária.

Destaque: O técnico Paulo Roberto Santos é chamado de “Luxa do Interior” desde sua passagem pelo São Bento, em 2016, por conseguir montar elencos competitivos. Ele é o maior destaque da equipe. Com um time com média de idade de 28 anos e alguns remanescentes da campanha de 2020, o Santo André tentará surpreender novamente.

GRUPO B

FERROVIÁRIA

Títulos: Nenhum.

Melhor campanha: 3º lugar (1959 e 1968).

Paulistão inesquecível: A ótima Ferroviária de 1959 terminou o Estadual com 23 vitórias — sendo uma delas um 3 a 1 contra o Corinthians —, 7 empates e 8 derrotas.

Como chega: A Locomotiva trouxe dez reforços para a competição: o goleiro Carlão, os zagueiros Rayne, Xandão e Didi, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, os meias Renato Cajá, Yuri e Vinicius Zanocelo e os atacantes Felipe Marques e Éverton.

Destaque: Aos 31 anos, Felipe Marques foi um dos destaques da campanha de acesso do Cuiabá para a Série A do Brasileirão e chega à Ferroviária buscando mais espaço. Com 41 jogos e cinco gols, o atacante pode surpreender no ataque da Locomotiva.

PONTE PRETA

Títulos: Nenhum.

Melhor campanha: Vice-campeã (1929, 1970, 1977, 1979, 1981, 2008 e 2017).

Paulistão inesquecível: Com o ídolo Dicá como destaque, o time que perdeu a final para o Corinthians em 1977 é considerado o melhor da história da Ponte.

Como chega: A Macaca trouxe alguns reforços como o meia Vini Locatelli, o meia-atacante Bruno Michel, o atacante Paulo Sérgio, o meia Thalles, o meia Renan Mota e zagueiro Ednei.

Destaque: Contratado em definitivo da Ferroviária, Vini Locatelli, chega como um bom reforço para o técnico Fabio Moreno. Aos 22 anos, o jogador foi emprestado à Chapecoense e atuou pouco na temporada passada (26 jogos e nenhum gol), mas tem status de promessa.

SÃO BENTO

Títulos: Nenhum.

Melhor campanha: 4º colocado (1963).

Paulistão inesquecível: Em 2016, o Bentão fez a terceira melhor campanha da primeira fase e chegou às quartas de final, mas foi eliminado para o Santos.

Como chega: Depois de ser rebaixado para a Série D, o São Bento contratou 17 jogadores para a disputa do Paulistão a fim de se reerguer. Devido à esta profunda reformulação, a equipe chega como uma incógnita para o torneio estadual.

Destaque: O astro do São Bento chama a atenção pela curiosidade. O youtuber Juninho Manella, filho do técnico Edson Vieira, está em fase de testes e pode reforçar o elenco durante a competição. Com o Vosso Canal, no Youtube, Juninho tem mais de 6 milhões de inscritos. Ele também é muito conhecido no Instagram, com mais de 2 milhões de seguidores.

SÃO PAULO

Títulos: 21.

Melhor campanha: Campeão (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000 e 2005).

Paulistão inesquecível: O Tricolor tem conquistas memoráveis como a do time dos Menudos, em 1987, e o bicampeonato de 1991/1992, mas a de 2005 se torna especial por ter sido a última.

Como chega: Depois de bater na trave na última temporada, o São Paulo quer dar fim ao jejum de nove anos sem título. A maior contratação para a temporada é o treinador Hernán Crespo. Além de trocar de comando, o Tricolor também contratou o atacante Bruno Rodrigues, destaque da Ponte Preta na Série B. Por outro lado, a equipe perdeu Juanfran, que não terá seu contrato renovado.

Destaque: Vindo de uma boa temporada com o pequeno Defensa y Justicia, da Argentina, Hernán Crespo é o principal nome do São Paulo para 2021. Vai ser interessante acompanhar o trabalhado do argentino à beira do campo no Brasil. Vale a pena ficar de olho na relação da diretoria com o novo comandante.

GRUPO C

RED BULL BRAGANTINO

Títulos: 1.

Melhor campanha: Campeão (1990).

Paulistão inesquecível: O título de 1990, conquistado sob a batuta de Vanderlei Luxemburgo, traz a lembrança de uma época de glórias em Bragança Paulista.

Como chega: O começo da parceria com a marca de bebidas energéticas está sendo animador. Depois de um início ruim no último Campeonato Brasileiro, o Bragantino melhorou sob o comando de Maurício Barbieri e passou a apresentar um futebol envolvente e ofensivo. O resultado não foi suficiente para colocar o time na próxima edição da Copa Libertadores da América, mas garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Para o Paulistão, a expectativa é a de que o Braga brigue pelo título.

Destaque: Claudinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 17 gols, é o protagonista do RB Bragantino. Inteligente com a bola nos pés, o jogador demonstra muita mobilidade, confundindo os seus adversários com dribles e infiltrações. Seu destino mais provável é o futebol europeu, mas, até lá, ele certamente continuará infernizando os rivais.

ITUANO

Títulos: 2.

Melhor campanha: Campeão (2002 e 2014).

Paulistão inesquecível: Em 2014, o Galo de Itu superou o Corinthians na fase de grupos, despachou o Palmeiras na semifinal e ficou com o troféu após vencer o Santos nos pênaltis, em pleno Pacaembu.

Como chega: O Ituano até avançou para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, mas fez uma campanha muito ruim e ficou longe do acesso para a segunda divisão. Tentando montar um time competitivo para o Estadual, a diretoria fechou com 12 jogadores. Até o momento, entretanto, não venceu nenhum dos dois amistosos que fez.

Destaque: O treinador Vinicius Bergantin, no comando do Galo desde 2017, espera que o atacante Roni, com passagens pelo futebol português e turco, seja o protagonista. Além dele, o goleiro Pegorari e o lateral Sueliton são nomes importantes.

NOVORIZONTINO

Títulos: Nenhum.

Melhor campanha: Vice-campeão (1990).

Paulistão inesquecível: O Novorizontino teve o Paulistão de 2018 como melhor desempenho recente. O Tigre chegou às quartas de final e acabou sendo eliminado pelo Palmeiras.

Como chega: O time está empolgado após conseguir se classificar para Série C do Campeonato Brasileiro — alcançou a semifinal da Série D 2020. Agora, a ambição é se manter na elite do futebol paulista e, quem sabe, alcançar as quartas de final. O clube do interior aposta em jogadores experientes em seu elenco, como os zagueiros Edson Silva e Bruno Aguiar.

Destaque: O meia Murilo Rangel, ex-Guarani, chega com a expectativa de ser o “cérebro” da equipe.

PALMEIRAS

Títulos: 23.

Melhor campanha: Campeão (1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008 e 2020).

Paulistão inesquecível: O Verdão tem vitórias saborosas sobre o Corinthians, seu maior rival, sendo a maior delas em 1993, com uma goleada de 4 a 0 (contando a prorrogação) que deu fim a um jejum de 18 anos sem título.

Como chega: Atual campeão do Estadual e da Libertadores, o grupo treinado por Abel Ferreira também está na final da Copa do Brasil. Com moral após as conquistas e mantendo a base do elenco, o Palmeiras, sem dúvida, é candidato ao título do Paulistão 2021.

Destaque: Rony, Luiz Adriano, Raphael Veiga, Matías Viña e Gustavo Gómez são alguns dos jogadores que estão em alta. Weverton, no entanto, é o atleta mais regular do time e, no entendimento de muitos, o melhor goleiro do país.

GRUPO D

GUARANI

Títulos: Nenhum.

Melhor campanha: Vice-campeão (1988 e 2012).

Paulistão inesquecível: O Bugre bateu na trave em 1988. Neto fez um golaço de bicicleta no Morumbi e deixou o time vivo, mas Viola interrompeu o sonho alviverde no Brinco de Ouro.

Como chega: o Bugre teve um final de Série B melancólico: perdeu as últimas cinco partidas e fechou o torneio com oito rodadas sem vencer, na 13ª posição. Para o Paulistão, o time dirigido por Alan Aal, treinador recém-contratado, trouxe nove reforços. Os principais são o lateral-direito Eder Sciola e o meio-campista Andrigo. Ao mesmo tempo, o time de Campinas perdeu diversos atletas, como o atacante Júnior Todinho, artilheiro do time na segunda divisão nacional.

Destaque: Rafael Costa, de contrato renovado, é a esperança de gols do Guarani.

MIRASSOL

Títulos: Nenhum.

Melhor campanha: 3º lugar (2020).

Paulistão inesquecível: Sem dúvida, o do ano passado. O Leão foi semifinalista do Paulistão de 2020, quando surpreendeu ao eliminar o São Paulo nas quartas de final. A equipe parou no Corinthians.

Como chega: A última temporada foi marcante para o Mirassol, que fez a sua melhor campanha no Paulistão e venceu a Série D do Campeonato Brasileiro. Além de manter quase todos os jogadores campeões, o clube assegurou a permanência do treinador Eduardo Baptista. Para melhorar, o Leão contratou Alex Muralha, goleiro com passagem pelo Flamengo, Rafael Bilu, emprestado pelo Corinthians, e o zagueiro Carlão, que tem 12 anos no futebol europeu, entre outros jogadores.

Destaque: Eduardo Baptista, treinador com passagens por Palmeiras e Fluminense, é a aposta da diretoria para conduzir o time à Série B do Brasileirão e ir longe no Paulista. Em campo, o centroavante João Carlos vem fazendo gols importantes para o time.

SANTOS

Títulos: 22.

Melhor campanha: Campeão (1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016).

Paulistão inesquecível: Em 1958, Pelé conquistou seu primeiro titulo com o Santos. O recorde do Rei, de 58 gols em uma edição do Paulista, não foi batido até hoje. O troféu foi garantido após goleada sobre o Guarani por 7 a 1.

Como chega: Novo técnico do Peixe, Ariel Holan deverá usar o torneio para fazer alguns testes na equipe, que novamente terá muitos jogadores da base em seu plantel principal. O Paulista pode não ser tratado como prioridade pelo Alvinegro no começo. Vice-campeão da última Libertadores, o time da Baixada Santista entrará na fase preliminar na edição 2021, dividindo a atenção com o Estadual.

Destaques da equipe: Marinho foi o artilheiro do time na temporada 2020 e, sem dúvida, é o craque do time. O atacante, porém, será baixa nos primeiros jogos da temporada 2021, já que testou positivo para Covid-19.

SÃO CAETANO

Títulos: 1.

Melhor campanha: Campeão (2004).

Paulistão inesquecível: O Azulão viveu sua era de ouro entre 2002 e 2007. O time se manteve competitivo nesta época e conquistou um título, o Estadual de 2004, sob o comando de Muricy Ramalho.

Como chega: Afundado em uma crise financeira e processado por diversos jogadores, o Azulão vive a pior crise da história. Na última edição da Série D do Campeonato Brasileiro, o time ficou na última posição e sofreu até um WO devido a uma greve dos jogadores. Com muitos jovens, o São Caetano tentará, ao menos, continuar na elite do futebol estadual. O clube aposta em dois artilheiros de Copa São Paulo: Diego Cardoso, campeão com o Santos em 2014, e Carlinhos, estrela do título do Corinthians de 2017.

Destaque: O clube está muito perto de anunciar o lateral-esquerdo Vinicius Ventura, de apenas 20 anos. O jovem, revelado pelo América-MG, já recebeu sondagens de times da Europa e pode ser uma boa alternativa para o time do ABC. Se ele não for contratado, o astro do time será Diego Cardoso.

Jogos*

1ª rodada

27/2 – Sábado

São Bento 1 x 2 Mirassol

Novorizontino 1 x 1 Ponte Preta

28/2 – Domingo

18h Red Bull Bragantino x Corinthians

19h Santo André x Santos

19h São Paulo x Botafogo

19h Ferroviária x Inter de Limeira

1º/3 – Segunda-Feira

19h Guarani x Ituano

11/3 – Quinta-Feira

19h Palmeiras x São Caetano

2ª rodada

2/3 – Terça-Feira

19h Mirassol x Novorizontino

3/3 – Quarta-Feira

17h Santos x Ferroviária

17h Inter de Limeira x São Paulo

19h Corinthians x Palmeiras

19h São Caetano x Red Bull Bragantino

4/3 – Quinta-Feira

15h Ituano x São Bento

16h45 Botafogo x Guarani

19h Ponte Preta x Santo André

3ª rodada

6/3 – Sábado

16h30 Inter de Limeira x Novorizontino

19h São Paulo x Santos

7/3 – Domingo

11h Corinthians x Ponte Preta

11h Ituano x Mirassol

15h Guarani x Red Bull Bragantino

8/3 – Segunda-Feira

19h Santo André x São Caetano

19h Ferroviária x Botafogo

17/3 – Quarta-Feira

19h São Bento x Palmeiras

4ª rodada

13/3 – Sábado

16h30 Novorizontino x São Paulo

16h30 Guarani x São Bento

19h Botafogo x Ponte Preta

19h Santos x Ituano

14/3 – Domingo

16h São Caetano x Corinthians

19h Palmeiras x Ferroviária

19h Red Bull Bragantino x Santo André

15/3 – Segunda-Feira

19h Mirassol x Inter de Limeira

5ª rodada

20/3 – Sábado

16h30 Ituano x Botafogo

19h Ferroviária x Guarani

19h Ponte Preta x Santos

21/3 – Domingo

11h Santo André x São Bento

16h Palmeiras x São Paulo

18h15 São Caetano x Novorizontino

20h30 Inter de Limeira x Red Bull Bragantino

22/3 – Segunda-Feira

20h Mirassol x Corinthians

*A Federação Paulista desmembrou os jogos até a quinta rodada. Você pode conferir as demais partidas AQUI.