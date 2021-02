MP vai apurar evento para 2 mil pessoas no Allianz Parque em final da Copa do Brasil

Palmeiras vendeu ingressos para torcedores assistirem primeiro jogo da decisão no gramado do estádio

Reprodução Allianz Parque vai receber evento no final da Copa do Brasil



O Ministério Público de São Paulo informou nesta quinta-feira, 25, que irá investigar um evento que está marcado para acontecer no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, no próximo domingo, 28, que irá reunir 2 mil pessoas para assistir ao primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Segundo o MP, a iniciativa é tida como incompatível com o Plano São Paulo. Em nota, o órgão comunicou que abriu um inquérito pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos contra a Sociedade Esportiva Palmeiras e as empresas Bravo Live e Real Arenas por causa do evento. O clube venceu 2 mil entradas para torcedores que assistiram à partida em 500 mesas espalhadas pelo gramado do estádio.

De acordo com o promotor Arthur Pinto Filho, apesar de os organizadores garantirem a adoção de medidas para evitar a propagação do coronavírus, a movimentação de duas mil pessoas na região do estádio já indica uma aglomeração não condizente com as medidas impostas pelo governo de São Paulo. “Para não falar que o evento gerará, por certo, aglomeração de torcedores ‘sem mesa’, que ficarão nas proximidades do estádio, como tem acontecido em regra em jogos importantes. Assim, numa primeira análise, a situação em foco atenta contra as regras do Plano São Paulo. E atenta contra a dramática situação em que vivemos atualmente em São Paulo”, completa o membro do MPSP.