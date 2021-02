Luciano e Claudinho terminam empatados na artilharia do Brasileirão

Atacantes marcaram 18 vezes na atual edição do Campeonato, superando Thiago Galhardo e Marinho que terminaram com 17 gols

O Campeonato Brasileiro de 2021 terminou nesta quinta-feira, 25, com o Flamengo conquistando o bicampeonato. E outras histórias também foram desenroladas na última rodada, entre elas os artilheiros do campeonato. Marcando nas vitórias das suas equipes, Claudinho e Luciano ficaram empatados em primeiro lugar com 18 gols cada. O São Paulo venceu o campeão Flamengo, no Morumbi, por 2 a 1; e o RB Bragantino triunfou por 1 a 0 contra o Grêmio, em casa. Os gols de Luciano ajudaram o Tricolor a garantir vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores, enquanto Claudinho levou o time do interior de São Paulo para a Copa Sul-Americano. A dupla disputava com Thiago Galhardo, do Internacional, a artilharia do Campeonato. Marinho, do Santos, ficou de fora da última rodada depois de testar positivo para a Covid-19 nesta semana.