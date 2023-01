Palmeiras divulga lista de relacionados para o Campeonato Paulista

Atual campeão, Verdão estreia neste sábado contra o São Bento, às 18h30, no Allianz Parque

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon Palmeiras não anunciou reforços para a temporada 2023



Na véspera da estreia no Campeonato Paulista, o Palmeiras divulgou a lista de jogadores relacionados para o estadual. Ao todo são 31 nomes, divididos em 23 na Lista A e 26 na Lista B, reservada para atletas da base. Cada lista pode ter até 26 nomes e o alviverde informou que poderá inscrever mais três nomes na lista principal até o dia 10 de fevereiro, o que aumenta a possibilidade de reforços chegando. Além dos relacionados, também foi divulgada a numeração do torneio com duas mudanças em relação há temporada 2022: o lateral-esquerdo Vanderlan usará a camisa 6 e o atacante Bruno Tabata será o 11. Atual campeão, o Palmeiras estreia neste sábado, 14, contra o São Bento, às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Confira abaixo a lista de relacionados e suas numerações:

LISTA A:

Goleiros: 42 – Marcelo Lomba , 1 – Vinicius Silvestre e 21 – Weverton

Zagueiros: 4 – Kuscevic, 15 – Gustavo Gómez, 13 – Luan e 26 – Murilo

Laterais: 22 – Piquerez, 2 – Marcos Rocha e 12 – Mayke

Meio-campistas: 11 – Bruno Tabata, 28 – Danilo, 20 – Atuesta, 25 – Gabriel Menino, 30 – Jailson, 8 – Zé Rafael e 23 – Raphael Veiga

Atacantes: 19 – Breno Lopes, 7 – Dudu, 18 – López, 9 – Merentiel, 29 – Rafael Navarro e 10 – Rony

LISTA B:

Goleiro: 31 – Kaique

Zagueiro: 34 – Naves

Laterais: 32 – Garcia e 6 – Vanderlan

Meio-campistas: 35 – Fabinho e 40 – Jhon Jhon

Atacantes: 16 – Endrick e 17 – Giovani