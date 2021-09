Guilherme Arana é dúvida para primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras

Partida de ida acontece nesta terça-feira, dia 21, às 21h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque

FREDERICO ANDRADE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Arana, um dos destaques do time, pode ficar de fora do primeiro jogo



As semifinais da Copa Libertadores da América começam nesta terça-feira, 20, com a partida entre Palmeiras e Atlético-MG, no Allianz Parque, às 21h30 (horário de Brasília) e o time mineiro deve ter um desfalque. O lateral Guilherme Arana levou uma pancada no joelho direito na partida contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado, e é dúvida para o primeiro jogo. De acordo com o Atlético, Arana fez um trabalho à parte nesta segunda. Um dos destaques do time, o atacante Hulk, que é o vice-artilheiro da Libertadores, participou de uma entrevista coletiva hoje e falou sobre o desempenho do grupo. “Muito feliz pelos números na temporada e, principalmente, pelo conjunto do Atlético que está se destacando. Isso é fruto de trabalho coletivo muito forte”, afirmou o atleta. O time de Cuca embarcou para a cidade de São Paulo na noite desta segunda.