Guilherme Arana sofre grave lesão no joelho e deve ficar fora da Copa do Mundo

Lateral-esquerdo se machucou durante jogo contra o RB Bragantino e passará por cirurgia

Reprodução/ Atlético-MG Arana estava cotado para estar na lista de Tite para a Copa do Mundo no Catar



O Atlético Mineiro divulgou nesta quinta-feira, 08, que o lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante o jogo contra o RB Bragantino na noite de quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Arana teve uma lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem. Segundo o clube, o jogador precisará passar por cirurgia, que ainda irá ser marcada. O Galo empatou em 1 a 1 e saiu vaiado de campo. Arana estava sendo cotado para estar na relação de Tite para a Copa do Mundo do Catar. Ele não costumava ser titular da equipe, mas era um bom reforço no banco.