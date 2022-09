Alison dos Santos confirma favoritismo e fatura título da temporada 2022 da Diamond League

Invicto no ano, o brasileiro cruzou a linha de chegada em primeiro ao marcar 46s98, garantindo o troféu no principal circuito de provas do atletismo

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Alison dos Santos foi campeão na temporada 2022 da Diamond League



Alison dos Santos confirmou o favoritismo nos 400 metros com barreiras e ficou com o título da temporada 2022 da Diamond League, nesta quinta-feira, 7, em prova disputada no estádio de Letzigrun, em Zurique, na Suíça. Invicto no ano, o brasileiro cruzou a linha de chegada em primeiro ao marcar 46s98, garantindo o troféu no principal circuito de provas do atletismo. O norte-americano Khaliffah Rosser completou a prova com 47s76 e ficou a prata, enquanto CJ Allen, também dos Estados Unidos, fez 48s21 e completou o pódio. Com o resultado, Alison dos Santos, também conhecido como “Pio”, tornou-se o primeiro brasileiro campeão em provas de pista na Diamond League – a ex-saltadora com vara Fabiana Murer conquistou dois diamantes para o Brasil em 2010 e 2014. Além disso, o paulista também carimbou a vaga para o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023, em Budapeste.