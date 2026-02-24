Jovem Pan > Esportes > Futebol > Hakimi, jogador do PSG, será julgado na França por estupro

Hakimi, jogador do PSG, será julgado na França por estupro

No final de fevereiro de 2023, uma jovem de 24 anos (mesma idade que o atleta na época) foi a uma delegacia, onde declarou ter sido violentada na casa do lateral em Boulogne-Billancourt

  • Por Jovem Pan*
  • 24/02/2026 11h35
Anna KURTH/AFP Achraf Hakimi durante treino do PSG A mulher afirmou então que Hakimi a beijou e a tocou sem seu consentimento antes de estuprá-la

O jogador marroquino do Paris Saint-Germain Achraf Hakimi será julgado na França pelo estupro de uma jovem em fevereiro de 2023, informou à AFP nesta terça-feira (24) a advogada do atleta e o Ministério Público de Nanterre, ao norte da capital francesa.

“Hoje em dia, uma acusação de estupro é suficiente para justificar um julgamento, mesmo quando a nego e tudo demonstra que é falsa”, reagiu o jogador no X. “Espero com calma este julgamento, que permitirá que a verdade venha a público”, acrescentou o marroquino de 27 anos.

No final de fevereiro de 2023, a jovem de 24 anos (mesma idade que o atleta na época) foi a uma delegacia, onde declarou ter sido estuprada na casa de Hakimi em Boulogne-Billancourt (periferia de Paris), mas sem apresentar uma queixa formal.

Ela explicou que conheceu o jogador em janeiro daquele ano na rede social Instagram e que foi até a casa dele em um VTC (Veículo de Transporte com Condutor) solicitado por ele, indicou na época uma fonte policial.

A mulher afirmou então que Hakimi a beijou e a tocou sem seu consentimento antes de estuprá-la, segundo a mesma fonte.

Em março de 2023, o atleta foi acusado de estupro e colocado sob controle policial.

Último recurso

“Ordena-se um julgamento com base em uma acusação sustentada unicamente na palavra de uma mulher que colocou obstáculos a todas as investigações, que recusou todos os exames médicos e buscas de DNA, que se negou a que seu celular fosse analisado e a fornecer o nome de uma testemunha-chave”, declarou a advogada do jogador, Fanny Colin, que acrescentou que irão recorrer desta decisão da Justiça francesa.

Caso o recurso seja rejeitado, o atleta será julgado em data a ser determinada.

“Após três anos de batalha judicial, minha cliente recebe com alívio a decisão de acusação contra Achraf Hakimi”, reagiu a advogada da vítima, Rachel-Flore Pardo, em um comunicado enviado à AFP.

Segundo Pardo, esta decisão “é perfeitamente coerente com os elementos do processo e com os pedidos do promotor”, que em agosto havia solicitado o julgamento do marroquino perante o tribunal penal departamental.

No entanto, a defesa do lateral-direito considera que “os dois relatórios de perícia psicológica” da vítima “revelaram a falta de lucidez sobre os fatos que afirma denunciar”, ressaltando em particular “que [ela] tentou ocultar da autoridade judicial várias mensagens trocadas com uma de suas amigas, nas quais planejavam ‘roubar’ o senhor Hakimi”.

Formado no Real Madrid, com passagens pelo Borussia Dortmund e pela Inter de Milão, e pilar da seleção de Marrocos, o jogador foi semifinalista da Copa do Mundo de 2022 no Catar e chegou ao PSG em 2021.

Nesta terça-feira, o atleta treinou aparentemente com normalidade junto aos seus companheiros antes do jogo de volta dos play-offs para as oitavas de final da Liga dos Campeões, no qual o clube parisiense defenderá uma vantagem de 3 a 2 frente ao Mônaco, no Parque dos Príncipes, na capital francesa.

Contactado pela AFP, o Paris Saint-Germain não reagiu à notícia.

Questionado na entrevista coletiva prévia à partida contra o Mônaco, o técnico Luis Enrique se limitou a comentar, em espanhol, que o caso “está nas mãos da Justiça”.

*Com AFP

