Semifinal do Paulistão: veja como ficaram os confrontos

Jogos acontecem neste sábado (28) e domingo (1º), ambos às 20h30

Pedro Zacchi/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo Por ter uma melhor campanha no campeonato, o Novorizontino enfrenta o quarto colocado da competição, Corinthians



As semifinais do Campeonato Paulista acontecem neste sábado (28) e domingo (1º), ambas às 20h30. Os confrontos serão resolvidos em jogo único.

No sábado passado, (21), o São Paulo eliminou o Bragantino por 2 a 1 em Bragança, sendo o primeiro a passar. O Palmeiras atropelou o Capivariano em Barueri por 4 a 0. No domingo (22), o Santos caiu por 2 a 1 para o Novorizontino, com gol no fim do jogo.

Em disputa de pênaltis, o Corinthians eliminou a Portuguesa e foi o último a garantir vaga nas semifinais.

Por ter uma melhor campanha no campeonato, o Novorizontino enfrenta o quarto colocado da competição, Corinthians, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 20h30 de sábado. Já no domingo, o Palmeiras enfrenta o São Paulo em Barueri.

Em caso de empate, os confrontos serão definidos por pênaltis. Veja a classificação após as quartas de final:

Novorizontino – 19 pontos, com saldo de gols +7 Palmeiras – 19 pontos, com saldo de gols + 5 São Paulo – 16 pontos Corinthians – 15 pontos

As finais acontecem nos dias 4 e 8. Para decidir o mandante do segundo jogo, será utilizada a classificação após as semifinais. Em caso de empate nos dois jogos, a decisão também será decidida nos pênaltis.