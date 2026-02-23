Semifinal do Paulistão: veja como ficaram os confrontos
Jogos acontecem neste sábado (28) e domingo (1º), ambos às 20h30
As semifinais do Campeonato Paulista acontecem neste sábado (28) e domingo (1º), ambas às 20h30. Os confrontos serão resolvidos em jogo único.
No sábado passado, (21), o São Paulo eliminou o Bragantino por 2 a 1 em Bragança, sendo o primeiro a passar. O Palmeiras atropelou o Capivariano em Barueri por 4 a 0. No domingo (22), o Santos caiu por 2 a 1 para o Novorizontino, com gol no fim do jogo.
Em disputa de pênaltis, o Corinthians eliminou a Portuguesa e foi o último a garantir vaga nas semifinais.
Por ter uma melhor campanha no campeonato, o Novorizontino enfrenta o quarto colocado da competição, Corinthians, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 20h30 de sábado. Já no domingo, o Palmeiras enfrenta o São Paulo em Barueri.
Em caso de empate, os confrontos serão definidos por pênaltis. Veja a classificação após as quartas de final:
- Novorizontino – 19 pontos, com saldo de gols +7
- Palmeiras – 19 pontos, com saldo de gols + 5
- São Paulo – 16 pontos
- Corinthians – 15 pontos
As finais acontecem nos dias 4 e 8. Para decidir o mandante do segundo jogo, será utilizada a classificação após as semifinais. Em caso de empate nos dois jogos, a decisão também será decidida nos pênaltis.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.