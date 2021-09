Hernanes faz desabafo e detona CBF após ser expulso: ‘Mais respeito nessa p****’

Revoltado, o experiente jogador precisou ser contido pelos companheiros de Leão na partida válida pelo Campeonato Brasileiro

Reprodução/Instagram/@profeta.hernanes Hernanes foi expulso na partida entre Athletico-PR e Sport



O meio-campista Hernanes, do Sport, foi expulsou no empate diante do Athletico-PR, por reclamação, na noite do último domingo, na Arena da Baixada, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Revoltado, o experiente jogador precisou ser contido pelos companheiros de Leão. Na madrugada desta segunda, através de suas redes sociais, o Profeta fez um desabafo e criticou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Querida CBF, com todo respeito e bom senso que uma pessoa de bem pode ter, quero fazer uma pergunta: ‘Até quando nós, jogadores profissionais, seremos desrespeitados pelo AMADORISMO no futebol?'”, questionou o atleta.

O meia não economizou nas críticas à CBF. “Só pode ser porque, apesar de ser a instituição máxima do futebol, vocês não tenham ideia dos sacrifícios enormes que nós jogadores temos que fazer pra se tornar um jogador profissional e representar em primeiro lugar nossa honra, nossa família, a instituição, milhares de torcedores e amantes desse esporte mágico que é o futebol”, escreveu, citando outras dificuldades que atletas costumam sofrer. “Quando jovens, nós temos que sair de casa e deixar nossos pais, famílias e amigos, nossa cidade; quando somos adultos temos que deixar nossos filhos do outro lado do mundo para nos dedicar todos os dias nos treinos, indo além dos limites do corpo e da alma. Somos muitos vezes agredidos fisicamente e moralmente por oportunistas e pessoas de mal caráter e não podemos revidar, não comemos tudo que gostamos e queremos fazer nosso trabalho com excelência! Daí o que recebemos em retorno por todos nossos sacrifícios? Somos impedidos de fazer nosso trabalho por causa do AMADORISMO que vocês tratam o futebol… Mais respeito nessa piiiiiiiiiiiiiiiiiii”, completou.