Hernanes lamenta queda do Sport para a Série B: ‘Sentimento de tristeza misturado com vergonha’

O rebaixamento do Leão foi sacramentado com a vitória do Juventude sobre o RB Bragantino, na última terça-feira

CAIO HENRIQUE/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Hernanes lamentou a queda do Sport para a Série B



Contratado pelo Sport em agosto após rescindir com o São Paulo, Hernanes lamentou a queda do Leão para a Série B do Campeonato Brasileiro – o rebaixamento foi sacramentado com a vitória do Juventude sobre o RB Bragantino, na última terça-feira. Através do Instagram, o “Profeta” disse que sente “tristeza”, “vergonha” e um “vazio na alma” com o descenso. O meio-campista, por outro lado, afirmou que entregou tudo que podia, falando em “orgulho” por representar a camisa do time pernambucano.

“Nação rubro-negra, vocês mereciam muito mais! Esse grupo, esse time, Essa cidade, minha cidade, esse escudo, essa camisa do Sport merecia muito mais! Nem sei bem o que dizer! O sentimento é: de tristeza misturado com vergonha e vazio na alma por não ter conseguido ajudar o Leão a atingir o objetivo, por mais que a vontade e o comprometimento tenham sido máximo. Ainda sim, orgulho de vestir essa camisa”, escreveu Hernanes, que tem contrato somente até o fim do ano e tem futuro incerto na Ilha do Retiro. Ao todo, ele soma 16 jogos com a camisa da equipe, sem ter contribuído com gol ou assistência.