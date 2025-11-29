Bruno Henrique e Arrascaeta se tornam tricampeões da Libertadores pelo Flamengo

Nayra Halm/Fotoarena/Estadão Conteúdo O uruguaio Arrascaeta agora soma 16 títulos com a camisa rubro-negra



O Flamengo fez história neste sábado ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, e conquistar sua quarta Libertadores. O gol do título saiu no segundo tempo, com Danilo subindo mais alto na área para cabecear e garantir a vitória rubro-negra. Com o resultado, dois jogadores alcançaram uma marca inédita no futebol brasileiro: Arrascaeta e Bruno Henrique se tornaram os primeiros atletas tricampeões da Libertadores pelo mesmo clube no país. Eles já haviam levantado a taça em 2019 e 2022 com a camisa do Mengão.

Até então, apenas outros dez jogadores haviam conquistado a Libertadores três vezes defendendo clubes brasileiros, mas sempre por equipes diferentes. Entre eles estão Patrick de Paula, Felipe Melo, Willian Arão, Willian Bigode, Marcos Rocha, Fabiano Eller, Ronaldo Luiz, Vítor, Palhinha e Elivélton.

Na história da competição, apenas jogadores do Independiente e do Boca Juniors haviam conseguido marcas semelhantes. Ricardo Bochini e Ricardo Pavoni, ambos do Independiente, são os maiores campeões da Libertadores, com cinco títulos cada. Outros atletas, como Alejandro Semenewicz, Miguel Ángel Santoro, Juan Román Riquelme, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Schelotto e Pato Abbondanzieri, também figuram entre os múltiplos campeões do torneio por clubes argentinos.

Além disso, os ídolos da geração 2019 ampliaram mais suas marcas pelo clube. Agora, cada um soma 16 títulos com a camisa do Flamengo, número que os coloca como os maiores vencedores da história do clube, superando nomes como Zico, Júnior e Gabigol.

Pelo Flamengo, além das três Libertadores (2019, 2022 e 2025), a dupla conquistou dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, três Supercopas do Brasil, cinco títulos cariocas e uma Recopa Sul-Americana. Com o gol de Danilo e a festa em Lima, Arrascaeta e Bruno Henrique reforçam seu lugar na história rubro-negra.

*Reportagem produzida com auxílio de IA