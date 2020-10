Hugo Neneca x Diego Alves: Veja comparação entre os goleiros do Flamengo

Confira os números dos arqueiros na Copa Libertadores e no Brasileirão

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Marcelo Cortes e Alexandre Vidal / CRF Hugo Neneca e Diego Alves concorrem ao posto de titular no Flamengo



O treinador do Flamengo, Doménec Torrent, está com uma boa “dor de cabeça” para escalar o time diante do São Paulo, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcado para o próximo domingo, 1º. Contra o Athletico-PR, Hugo Neneca fez mais uma partida sensacional, defendeu pênalti e salvou a equipe carioca no jogo realizado pela Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, o experiente e vencedor Diego Alves está recuperado de uma lesão e livre do novo coronavírus, problemas que tiraram o titular das últimas dez partidas. Desta forma, quem deverá ser o titulo do Rubro-Negro no próximo embate?

Na última quarta-feira, Hugo Neneca foi o melhor em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Furacão, na Arena da Baixada. Além de defender uma penalidade, ele fez várias outras intervenções, garantindo o excelente resultado para o Flamengo – na partida de volta, agendada para a próxima quarta-feira, 4, o time pode até empatar que se garante nas quartas de final. Multicampeão no Mengo, Diego Alves viu o jovem brilhar do banco de reservas – ele ainda não está 100%, mas já possui condições de jogo.

Logo após o jogo, o veterano parabenizou Hugo Neneca no Twitter. “Parabéns pelo primeiro pênalti defendido no profissional. O primeiro de muitos!”, escreveu. Doménec, por sua vez, tratou de elogiar todos os goleiros do Flamengo e não garantiu nenhum deles como titular. “Temos a sorte de ter quatro goleiros, não só dois. Quando precisamos que joguem, são excelentes. Gabriel jogou uma sequência e ganhamos todos. César também jogou bem e agora o Hugo. Temos que saber que o Diego está voltando aos treinamentos, estava machucado. Teve covid e agora está treinando. Já falamos com eles, mas o mais importante é estar focados no próximo jogo. Temos quatro goleiros bons e podem jogar todos. Temos copas e Brasileirão”, falou o treinador.

Abaixo, veja a comparação entre Hugo Neneca e Diego Alves nas partidas realizadas pelo Flamengo – foram considerados os números dos jogadores no Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores desta temporada. Na Copa do Brasil, apenas o garoto atuou com a camisa do Fla.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Jogos: Hugo Neneca 8 x 5 Diego Alves

Defesas: Hugo Neneca 26 x 15 Diego Alves

Jogos sem tomar gol: Hugo Neneca 1 x 0 Diego Alves

Defesas dentro da área: Hugo Neneca 13 x 9 Diego Alves

Saídas do gol: Hugo Neneca 3 x 1 Diego Alves

COPA LIBERTADORES

Jogos: Hugo Neneca 1 x 2 Diego Alves

Defesas: Hugo Neneca 7 x 6 Diego Alves

Jogos sem tomar gol: Hugo Neneca 1 x 1 Diego Alves

Defesas dentro da área: Hugo Neneca 3 x 4 Diego Alves

Saídas do gol: Hugo Neneca 0 x 0 Diego Alves

*Com informações da SofaScore