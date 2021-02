São Paulo vende Brenner para time dos Estados Unidos; veja detalhes

Destaque do Tricolor, o jovem atacante fez 22 gols na temporada e é o vice-artilheiro do time no Campeonato Brasileiro

MARCOS SOUZA/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brenner foi vendido ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos



O São Paulo acertou na noite da última quinta-feira, 4, a venda do atacante Brenner, um dos destaques do time na temporada, para o futebol dos Estados Unidos. O atacante de 21 anos assinará contrato com o FC Cincinnati, da MLS, a principal liga do futebol no país norte-americano, por cinco anos. A informação foi originalmente publicada pelo jornal “The Post Cincy” e confirmada pelo repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan.

Brenner deixará o São Paulo por 15 milhões de dólares (na cotação atual, aproximadamente R$ 81 milhões). Além disso, o Tricolor ficará com uma porcentagem do atleta de cerca de 20%, que poderá render mais lucro ao clube paulista em uma venda futura. Assim, a diretoria comandada por Julio Casares atinge quase metade da meta orçamentária prevista com negociação de jogadores para a temporada de 2021 – a cúpula espera receber R$ 176 milhões até o final do ano.

Por outro lado, o São Paulo perde o artilheiro da equipe na temporada, com 22 gols marcados desde o início de 2020. Brenner, atualmente, é o vice-artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com 11 gols, e foi um dos destaques do clube em seus melhores momentos na competição, quando chegou a liderar o torneio com sete pontos de vantagem para o segundo colocado. O FC Cincinnati, por sua vez, é um time pouco expressivo dos Estados Unidos e, na temporada passada, terminou na última posição da Conferência Leste. O clube usou suas redes sociais para fazer alusão à chegada de um brasileiro à equipe, postando fotos de uma churrascaria e do Maracanã.