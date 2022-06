São Paulo acerta a volta de Marcos Guilherme e reforça setor ofensivo

Atacante estava no Santos e chega com vínculo até o fim de 2022, podendo renovar por mais um ano

Rubens Chiri / saopaulofc Marcos Guilherme volta ao São Paulo depois de quatro anos



O São Paulo anunciou nesta terça-feira, 28, a contratação do atacante Marcos Guilherme. O vínculo vai até o final de 2022 com a possibilidade de renovação até o final da próxima temporada. Marcos Guilherme pertencia ao Internacional, mas estava emprestado ao Santos. O atleta já realizou os exames médicos e deve ser integrado ao elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni. Essa é a segunda passagem do atleta pelo Morumbi. Entre 2017 e junho de 2018, o atacante vestiu a camisa são-paulina. No período, ele atuou em 49 partidas e marcou nove gols. “Por todo o carinho que tenho pelo clube desde a infância, por ser torcedor do São Paulo, aquele ano que passei aqui foi o mais marcante da minha carreira. É difícil passar em palavras o sentimento de retornar”, afirmou o jogador em sua apresentação. O presidente Júlio Casares disse que a vinda do jogador era um projeto antigo da atual diretoria. “O Marcos Guilherme é um jogador que estava nos nossos planos por suas características e tem muito a contribuir. Ele é são-paulino e vai se esforçar para, mais uma vez, honrar nossas cores”, afirmou o dirigente.

*Com informações do Estadão Conteúdo