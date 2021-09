Hulk perde pênalti e Atlético-MG empata com o Palmeiras na semifinal da Libertadores

Primeiro jogo terminou sem gols no Allianz Parque, jogo de volta será na próxima terça-feira, dia 28, no Mineirão

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG e Palmeiras voltam a se enfrentar na terça-feira, no Mineirão



No primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Atlético-MG, no Allianz Parque, o placar terminou zerado. O jogo começou com bastante intensidade de ambos os lados, mas foi esfriando com o decorrer do relógio. O primeiro tempo foi mais movimentado. As duas equipes imprimiram um bom ritmo de jogo, intenso e com disputadas acirradas de bola. Porém, foram os visitantes que tiveram as chances mais claras de abrir o placar. O Palmeiras chegou poucas vezes e não levou muito perigo à meta de Éverson. Aos 40 minutos, Diego Costa foi derrubado por Gustavo Gómez dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Hulk foi para a cobrança e acertou a trave, desperdiçando a chance de abrir o placar.

Logo no início do segundo tempo, o Atlético-MG perdeu Diego Costa por lesão e foi substituído por Keno. Mesmo com a alteração forçada, o time mineiro continuou tendo mais volume de jogo e apresentando mais vontade de balançar as redes. O Palmeiras teve muitos problemas para criar jogadas e arriscar no gol adversário. O placar de 0 a 0 deixa o confronto aberto para a partida de volta, da próxima terça-feira, dia 28, às 21h30 (horário de Brasília) no Mineirão. Se o empate sem gols persistir, a decisão irá para as penalidades.