Com contusão óssea no joelho, Messi vira desfalque para o PSG no Francês

Craque argentino levou uma pancada no jogo contra o Lyon, no final de semana, e será reavaliado ainda nesta semana

Reprodução/Twitter/@PSG_Inside Messi participou de apenas três jogos com a camisa do PSG nesta temporada



Lionel Messi teve sua primeira lesão no PSG diagnosticada nesta terça-feira, 21. Segundo boletim médico do clube, o argentino sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida contra o Lyon no final de semana e foi constatada uma contusão óssea no local. Uma ressonância magnética será realizada em 48 horas para mostrar a extensão da lesão. Por isso, Messi não estará em campo nesta quarta-feira, 22, no jogo contra o Metz pela sétima rodada do Campeonato Francês. Em fase final de recuperação, Sergio Ramos mantém sua preparação individual e Verratti voltou a correr. No meio da próxima semana, a equipe francesa encara o Manchester City pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Pochettino acertou na substituição?

No jogo de sábado contra o Lyon, o técnico Mauricio Pochettino substituiu Messi aos 30 minutos do segundo tempo. O argentino não gostou e nem cumprimentou o professor na saída do gramado. A cena repercutiu no mundo inteiro e na coletiva de imprensa pós-jogo, o treinador explicou que tirou Messi para evitar lesões. Neste início de temporada, o camisa 30 só participou de três jogos pelo PSG (dois no Francês e um na Liga dos Campeões) e não marcou nenhum gol. A partida terminou 2 a 1 para os parisienses, com gols de Neymar e Mauro Icardi.