Hulk resolve, Atlético-MG vence o Athletic e está na final do Campeonato Mineiro

Athletic reclamou de pênalti não marcado do goleiro Everson em zagueiro; Galo avançou por melhor campanha na primeira fase

GILSON JUNIO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk marcou o único gol do jogo depois de bobeira da zaga do Athletic



O Atlético-MG venceu o Athletic por 1 a 0 neste sábado, 18, pela volta da semifinal do Campeonato Mineiro e está classificado para a final. O Athletic tinha vencido a ida por 1 a 0. O Galo tinha vantagem do empate no agregado por melhor campanha na primeira fase. A partida foi tensa. Logo nos primeiros minutos, jogadores discutiram no meio de campo e pediram respeito entre si. Na bola o nível não foi alto, mas quem saiu na frente foi o Atlético-MG aos 53 minutos. Em saída errada da zaga, Hulk roubou a bola e finalizou para o gol. No segundo tempo, o Athletic reclamou de pênalti de Everson em Nathan. O goleiro deu um tapa no rosto do zagueiro quando chutou a bola. O VAR foi acionado, mas não sinalizou nada. Na outra semifinal, o América-MG recebe o Cruzeiro neste domingo. O Coelho tem vantagem de 2 a 0.