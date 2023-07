Santos confirma vende de Ângelo para o Chelsea: ‘Agora sou mais um torcedor’

Atacante atuou em 129 jogos, marcou cinco vezes e fez 10 assistências; ele está em Londres desde o começo de julho

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Ângelo foi o segundo jogador mais novo a jogar uma partida profissional pelo Santos



O Santos confirmou neste domingo, 16, a venda do jogador Ângelo aos Chelsea, na Inglaterra. O atacante está em Londres desde o dia 2 de julho, para já ir se adaptando ao novo clube e país. Em nota, o clube da Vila Belmiro fez um agradecimento ao jogador. “O Santos agradece os serviços prestados por Ângelo ao longo dos últimos anos e deseja muito sucesso para o menino da Vila no futebol europeu”. O atacante, também se manifestou sobre sua saúde. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele diz que agora é mais um torcedor levando o nome do Santos para o mundo. O clube da Vila Belmiro não deu detalhes sobre o valor da negociação, mas deve utilizar a quantia faturada para buscar novos reforços. Defendendo o Santos, Ângelo, que estreou aos 15 anos – ele foi o segundo atleta mais jovem da história do cube a disputar uma partida profissional e o mais jovem a fazer gol na Copa Libertadores da América – ele atuou em 129 jogos, marcou cinco vezes e fez 10 assistências.