Ídolo do Corinthians e jogador de Copa do Mundo, Renato Augusto anuncia aposentadoria aos 37 anos

Revelado pelo Flamengo, ex-atleta declara que agora é momento de ‘dar uma atenção maior para os filhos, voltar a ser marido full time’, mas deixa em aberto os próximos passos dentro do futebol

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto anuncia o fim da carreira como jogador profissional



Renato Augusto anunciou nesta quinta-feira (18) o fim da carreira como jogador profissional. Aos 37 anos, o meia comunicou a decisão em entrevista ao programa “Abre Aspas”, do GE, após ter disputado sua última temporada pelo Fluminense. “Chegou o momento mesmo de dar um adeus. Ou até um até breve para o futebol. É o momento de virar para o outro lado da vida, dar uma atenção maior para os filhos, voltar a ser pai full time, voltar a ser marido full time. Chegou o momento de pendurar as chuteiras”, disse.

O ex-jogador, no entanto, deixou em aberto os próximos passos dentro do futebol. Segundo ele, existem conversas iniciais para ocupar cargos técnicos ou diretivos, mas a prioridade imediata é a família. “Eu ainda não sei muito bem o que eu quero. Primeiro é dar esse tempo para a família e depois me preparar para uma nova etapa da vida. Eu quero ver o futebol de fora para dentro, aprender como funciona e participar com diretores e treinadores”, afirmou.

Revelado pelo Flamengo, Renato Augusto construiu parte importante de sua carreira na Europa, atuando pelo Bayer Leverkusen, mas foi no Corinthians que se consolidou como ídolo. Em duas passagens pelo clube alvinegro (2013-2015 e 2021-2023), disputou 243 jogos oficiais, marcou 30 gols e distribuiu 45 assistências, conquistando títulos de peso como o Campeonato Brasileiro de 2015.

No retorno ao Parque São Jorge, já mais experiente, voltou a ser protagonista. Entre 2021 e 2023, fez 116 partidas, balançou a rede 15 vezes e deu 19 assistências, além de assumir papel de liderança em um grupo em reconstrução. Sua técnica refinada, capacidade de organização e inteligência tática marcaram o período.

O Corinthians usou suas redes sociais para agradecer e desejar sorte ao seu ex-camisa 8. “O Sport Club Corinthians Paulista agradece e parabeniza Renato Augusto pela brilhante carreira, em especial, a dedicação e respeito em suas duas passagens vestindo o manto alvinegro. Desejamos sucesso em seus novos desafios fora dos gramados”.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Pela seleção brasileira, Renato Augusto vestiu a camisa amarelinha em 33 oportunidades, com seis gols marcados. Foi peça importante nas Eliminatórias para a Copa de 2018 e esteve no grupo que disputou o Mundial da Rússia. Também integrou o ciclo vitorioso da seleção olímpica, que conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos do Rio, em 2016.

O último capítulo de sua carreira aconteceu no Fluminense, onde chegou em 2024. Foram 36 jogos e um gol pelo clube carioca antes da despedida. Embora o rendimento em campo já não fosse o mesmo, o meia ainda agregava experiência e leitura de jogo, características que o tornaram referência por onde passou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert