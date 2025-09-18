José Boto revela cenário da renovação de contrato do Flamengo com Filipe Luís

Treinador tem vínculo com o clube rubro-negro até o fim de 2025

FÁBIO BARROS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Diretor de futebol do Flamengo revelou também a negativa de Filipe Luís ao Fenerbahçe, da Turquia



Flamengo e Filipe Luís já iniciaram as conversas para renovação de contrato do treinador. O atual vínculo do comandante rubro-negro termina no fim de 2025, mas a diretoria carioca deseja prolongar o mais rápido possível. Em entrevista ao “UOL”, José Boto (diretor de futebol do Flamengo) revelou o atual cenário das conversas com o técnico de 40 anos: “Foi feita uma proposta de renovação ao Filipe para nós continuarmos com ele pelo menos por mais uma temporada ou, provavelmente, mais duas. Simplesmente vai ser uma questão de negociação. A proposta que foi feita, foi feita para mostrar a confiança que nós tínhamos nele, foi depois da derrota para o Central Córdoba (na fase de grupos da Libertadores). Portanto, isto já foi há algum tempo. E ele, na altura, achou que não devia ainda responder, mas havia a vontade dele em ficar e a nossa vontade que ele fique. Vamos andando aqui um pouco como se diz, a enrolar isto, mas semana passada, em Portugal, estive com o representante dele e falamos sobre a negociação.”

Boto revelou também a negativa de Filipe Luís ao Fenerbahçe, da Turquia: “Tem (multa), mas o clube de lá ofereceu ao Flamengo pagar muito mais do que a multa que ele tem no contrato. E ele não quis ir, não queria deixar este projeto assim. E então, a partir daí, também comecei a falar com o representante dele. A mim não me surpreende esse assédio. Nós já sabíamos, e não é isso que nos fez acelerar o processo. O Filipe não se sentia confortável, como não se sente confortável de ser ele a negociar o contrato dele. E o agente, como é muito grande e tem muito trabalho (Jorge Mendes), só agora que começou a falar comigo (risos)”.

Outra discussão em pauta é a renovação com o uruguaio Arrascaeta, que a princípio fica na equipe até 2026. “O Arrascaeta tem mais um ano de contrato, mas uma coisa que o presidente tem falado sempre comigo – e eu concordo muito com esta visão – é que todos os trabalhadores do Flamengo que entregam muito ao clube devem ser reconhecidos. Neste momento o Arrascaeta está a fazer, talvez, a melhor temporada da carreira dele”, disse.

“Mas mais do que isso, o Arrascaeta é um exemplo para todos das horas que se dedica ao clube, a ele próprio para que esteja bem, para que faça uma temporada como esta. Ele é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, e é este tipo de jogador que nós queremos no clube. Não foram só as qualidades técnico-táticas, mas também a mentalidade. E quando os jogadores têm este tipo de postura, são normalmente premiados com isso. E isso vai acontecer também com o Arrascaeta, provavelmente com uma renovação antes do tempo”, completou.