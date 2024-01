CBF demite Fernando Diniz da seleção brasileira após desempenho decepcionante nas Eliminatórias

Entidade argumenta que mudança é necessária para buscar melhores resultados; Dorival Júnior, do São Paulo, é favorito para substituir o treinador do Fluminense

Vitor Silva/CBF Fernando Diniz deixa a seleção brasileira e volta para o Fluminense



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 5, a demissão de Fernando Diniz do cargo de técnico interino da seleção brasileira. A decisão foi tomada após uma série de resultados negativos e desempenho abaixo do esperado durante os últimos jogos, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 — Brasil é o sexto colocado, com apenas duas vitórias em seis jogos. A CBF agradeceu a Diniz, mas afirmou que era necessário fazer uma mudança para buscar melhores resultados. A busca por um novo técnico já está em andamento, e a expectativa é de que o nome seja anunciado nos próximos dias. Dorival Júnior, do São Paulo, desponta como favorito. A seleção brasileira segue em preparação para os próximos compromissos, e a expectativa de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF que retomou seu posto após decisão monocrática de Gilmar Mendes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), é de que a mudança traga um novo fôlego para a equipe. Já Diniz seguirá sua carreira no Fluminense.