São Paulo perde para o Atlético-GO e fica mais longe do título do Brasileirão

O Atlético-GO derrotou o São Paulo por 2 a 1 na tarde deste domingo, 31, em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Natanael e Vitor marcaram para o time de casa, enquanto Reinaldo fez o único do conjunto paulista. Agora, o time goianiense vai aos 45 pontos e pula para a 11ª colocação na tabela. O Tricolor, por sua vez, permanece com 58 pontos e pode cair até para a quarta posição no decorrer do final de semana.

O primeiro tempo começou muito truncado na capital de Goiás, com poucas chances reais de gol e muita marcação no meio-campo. Ainda assim, o Atlético-GO abriu o placar aos 20 minutos com Natanael, que aproveitou escanteio da direita, dominou e bateu – a bola desviou em Arboleda e tirou Tiago Volpi do lance para morrer na rede. O São Paulo, então, foi obrigado a sair mais para o jogo, e começou a criar oportunidades. Igor Gomes exigiu bela defesa de Jean, enquanto Luciano perdeu boa oportunidade. Ainda assim, aos 39 minutos, Reinaldo recebeu de Igor Gomes e soltou uma pancada no ângulo, deixando tudo igual. No fim, o time paulista terminou a etapa inicial com o dobro de finalizações (8 a 4) e mais posse de bola (58% a 42%).

No retorno do intervalo, o Atlético-GO voltou mais ligado e criou boas chances em sequência com Zé Roberto e, principalmente, Natanael, que fez Volpi praticar uma linda defesa. Janderson, atacante de lado, também teve ótima oportunidade, mas acabou desperdiçando em frente ao goleiro. Precisando mexer, Diniz colocou Vitor Bueno, Tchê Tchê, Pablo, Igor Vinícius e Toró na partida. Ainda assim, com exceção de uma bola na trave de Vitor Bueno, a equipe criou. Para piorar, já aos 42 minutos do segundo tempo, Vitor recebeu de Chico e mandou para o fundo das redes, dando a vitória ao time goianiense.