Independiente Medellín x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

WILLIAM MALTA FRANçA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Independiente Medellín e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (7) pela quarta rodada da Copa Libertadores



Independiente Medellín e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Independiente Medellín vem de uma derrota por 2 x 1 para o Águilas Doradas no domingo (3), pelo Campeonato Colombiano. Já o Flamengo vem de um empate por 1 x 1 com o Vasco, também no domingo, pelo Campeonato Boliviano.

Onde assistir Independiente Medellin x Flamengo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).