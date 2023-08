Inglaterra vence a Nigéria nos pênaltis e vai às quartas de final da Copa do Mundo Feminina

Inglesas vão enfrentar a Colômbia ou a Jamaica, que se encaram na madrugada desta terça-feira, 8, às 5 horas (de Brasília)

PATRICK HAMILTON / AFP Seleção da Inglaterra conquista vaga para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina



A Inglaterra garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina após disputa de pênaltis contra a Nigéria. A decisão terminou em 4 a 2 depois de empate sem gols no tempo normal e na prorrogação na manhã desta segunda-feira, 7, em Brisbane. Foi no sufoco, mas as atuais campeãs europeias conseguiram evitar que a zebra reaparecesse na competição. A Inglaterra dominou o jogo no primeiro tempo, mas todas as finalizações de perigo pararam na goleira Earps. A Nigéria cresceu e começou a ameaçar as europeias na etapa final, deixando o jogo em aberto em seus momentos decisivos. Apesar de toda emoção, a partida foi resolvida apenas nas penalidades. Stanley abriu as cobranças para a Inglaterra e chutou para fora. Na sequência, porém, Desire fez igual. Beth England converteu sua cobrança e viu a Inglaterra ficar em vantagem depois que Alozie isolou o pênalti. Depois foi a vez de Rachel Daly e Ajibade, que acertaram, assim como Greenwood e Ucheibe. Com 3 a 2 no placar, Chloe Kelly bateu o pênalti decisivo, que assegurou a classificação da Inglaterra para as quartas de final. As inglesas vão enfrentar a Colômbia ou a Jamaica, que se encaram na madrugada desta terça-feira, 8, às 5 horas (de Brasília). O duelo pelas quartas de final será no sábado, 12, às 7h30, em Sydney.