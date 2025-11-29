Inter demite Ramón Díaz após goleada e retorna à zona de rebaixamento

Argentino deixa o clube com 35,9% de aproveitamento e apenas três vitórias em 13 partidas

Jorge Rodrigues/AGIF – Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo Ramón Díaz, técnico do Internacional, ao lado do filho e auxuliar Emiliano Díaz durante partida contra o Vasco em São Januário



O Internacional demitiu o técnico Ramón Díaz neste sábado (29), um dia após a goleada por 5 a 1 sofrida diante do Vasco, que empurrou o time para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A saída ocorre menos de três meses após sua chegada ao Beira-Rio. Além do treinador argentino, deixam o clube todos os membros de sua comissão técnica: Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira e Juan Romanazzi, além de Emiliano Díaz, seu filho e auxiliar técnico.

O auxiliar permanente Pablo Fernández comandou o treino deste sábado no CT Parque Gigante. Ramón Díaz foi contratado em setembro, com vínculo até 2026, para reorganizar o vestiário e afastar o risco do Z-4. No entanto, não conseguiu dar estabilidade ao time. Em 13 jogos, somou apenas três vitórias, cinco empates e cinco derrotas — rendimento de 35,9%. A equipe marcou 13 gols e sofreu 17 sob seu comando.

Durante o período, o treinador promoveu diversas mudanças na escalação e utilizou 28 jogadores, mas não encontrou uma formação consistente nem um padrão de jogo. A pressão aumentou nas últimas rodadas, especialmente diante da ameaça real de rebaixamento.

A demissão ocorre em um momento decisivo da temporada. Com o 2 a 0 do Vitória sobre o Mirassol, neste sábado (29), em Salvador, o Colorado entrou na zona de rebaixamento. A equipe faúcha tem dois jogos para tentar evitar a queda: enfrenta o São Paulo na próxima quarta-feira (3), na Vila Belmiro, e encerra sua participação no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, no dia 7 de dezembro.