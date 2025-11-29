Palmeiras x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela final da Copa Libertadores

Arte/Jovem Pan News Palmeiras e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Libertadores



Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29), em jogo válido pela grande final da Copa Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de Nilson César, comentários de Mauro Cezar Pereira, Fábio Piperno e Flávio Prado e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Confira a transmissão aqui