Raphinha retorna ao time titular e lidera virada do Barcelona sobre o Alavés

Capitão e eleito o melhor em campo, o brasileiro deu as duas assistências que resultaram nos gols de Lamine Yamal e Dani Olmo

Divulgação/Barcelona Raphinha cumprimenta Dani Olmo após dar passe para o gol do espanhol no duelo com o Alavés



No retorno após mais de dois meses fora, Raphinha teve atuação decisiva na vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Alavés, neste sábado (29), no Camp Nou, pela 14ª rodada de La Liga. Capitão e eleito o melhor em campo, o brasileiro deu as duas assistências que resultaram nos gols de Lamine Yamal e Dani Olmo, e ainda marcou o terceiro nos acréscimos. Com o triunfo, o time de Hansi Flick chegou a 34 pontos, retomou a liderança do campeonato e elevou a pressão sobre o Real Madrid, que tem 32 e enfrenta o Girona neste domingo (30).

O Barça começou em desvantagem. Logo aos dois minutos, Ibáñez abriu o placar para o Alavés após escanteio, e Rebbach quase ampliou em seguida. A resposta catalã veio ainda no primeiro tempo, em duas jogadas semelhantes conduzidas por Raphinha: cruzamentos rasteiros após arrancadas pela direita. Yamal empatou e, aos 26, Dani Olmo virou o jogo. Olmo ainda marcou o terceiro nos acréscimos.

Titular pela primeira vez desde 25 de setembro, o brasileiro mostrou boa forma após a lesão na coxa direita que o tirou dos gramados por quase dois meses. Ele havia participado apenas de alguns minutos contra Athletic Bilbao e Chelsea.

Mesmo em desvantagem, o Alavés, comandado por Eduardo Coudet, seguiu criando chances. Otto exigiu boa defesa de Joan García, e Boyé quase marcou nos acréscimos do primeiro tempo.

Aos 14 minutos da etapa final, Raphinha deixou o campo ovacionado pela torcida para a entrada de Pedri, também voltando de lesão. Com as alterações, o Barcelona controlou melhor o jogo e reduziu os espaços para os contra-ataques adversários. Nos acréscimos, em lance de transição rápida, Yamal serviu Dani Olmo, que fechou o placar em 3 a 1.

