Inter vence Gre-nal com gol de Taison e afunda o Grêmio na zona de rebaixamento

Jogo foi a quarta derrota consecutiva da equipe tricolor, que vê o rebaixamento se aproximando; partida tem confusão após o apito final

MAX PEIXOTO / DIA ESPORTIVO / ESTADÃO CONTEÚDO Taison foi o principal nome do Inter na vitória sobre o Grêmio



O Internacional venceu o Grêmio por 1 a 0 na noite deste sábado, 6, graças a um gol do atacante Taison ainda no primeiro tempo do jogo disputado no Beira-Rio. Com o resultado, o Grêmio segue seu calvário e vê o rebaixamento mais próximo: a equipe tricolor é a penúltima colocada do Brasileirão com 26 pontos; a primeira equipe fora do Z-4 é o Bahia, que tem 33 pontos e ainda joga na rodada. Já o Inter segue na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores e está na sétima posição com 44 pontos – o Corinthians, que fecha o G-6, tem 47. No lance do gol, marcado aos 39 da etapa inicial, Edenílson cruzou da esquerda e Taison aproveitou que Rafinha cochilou na marcação para cabecear no contrapé do goleiro Gabriel Chapecó. Pouco depois, Edenílson bateu cruzado e Patrick acertou a trave, desperdiçando a chance de ampliar. O Inter seguiu superior no segundo tempo e ameaçou com Yuri Alberto duas vezes, mas o Grêmio levou perigo em chute de Lucas Silva, que Marcelo Lomba desviou e ainda bateu na trave, além de arremates de Ferreirinha e Vanderson e cabeçada de Diego Souza. Após o apito final, jogadores do Inter foram até a torcida e pegaram representações de caixões pintados com as cores do Grêmio e a letra B. Os atletas gremistas não aprovaram e partiram para a briga; Patrick, do Inter, e Cortez, do Grêmio, foram expulsos. A partida foi a quarta derrota consecutiva do Grêmio no Brasileirão e a Série B está cada vez mais próxima.