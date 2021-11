Neymar faz gol em jogo do PSG e homenageia Marília Mendonça

Jogador levantou a camisa e exibiu uma branca com a mensagem ‘serei seu eterno fã, Rainha da Sofrência’

Reprodução/Canal+ Neymar exibe homenagem à amiga Marília Mendonça após anotar um gol pelo PSG



O atacante brasileiro Neymar fez os dois primeiros gols da partida entre Bordeaux e Paris Saint-Germain e homenageou a amiga Marília Mendonça em ambos. Após balançar a rede, o craque levantou a camisa do PSG e exibiu uma outra com a mensagem “serei seu eterno fã, Rainha da Sofrência. RIP, MM”. RIP, em inglês, é siga para rest in peace (descanse em paz). O jogador é mais do que um fã da cantora. Marília Ela chegou até a cantar em uma aparição surpresa durante a festa de aniversário de Neymar em 2019, arrancando lágrimas do atleta. Antes de dedicar o gol à artista, o camisa 10 da seleção brasileira havia escrito em suas redes sociais: “Me recuso a acreditar”. O duelo entre PSG e Bordeaux estava no intervalo quando esta reportagem foi publicada, com o placar de 2 a 0.